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Горсуд Петербурга ликвидировал региональное отделение ПАРНАС

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Ответчик на заседание не явился.

В понедельник, 27 марта, Городской суд Петербурга ликвидировал региональное отделение политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Управление Минюста по Петербургу и области подало иск о ликвидации партии. Ответчик на заседание не явился. Горсуд удовлетворил требования истца. 

Напомним, что в ноябре прошлого года деятельность отделения приостановили из-за непредоставления отчётов о работе. Кроме этого, Минюст признал зампреда местного отделения Наталью Грязневич* и зампреда партии Андрея Зубова* иностранными агентами. 

Ранее Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста России.Минюст как истец выиграл судебное заседание.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

* признаны Минюстом иностранными агентами
 

Теги: ликвидация, парнас, партия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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