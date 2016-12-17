Муниципалитет "Парнас" переименовали в честь Сергея Радонежского

По решению Законодательного собрания Петербурга муниципальное округа "Парнас" переименовали в "Сергиевское". В ЗакСе пояснили, что смену названия произвели по многочисленным обращениям жителей.

В среду, 15 февраля, Законодательное собрание Северной столицы проголосовало за изменение названия муниципального округа "Парнас". Теперь он называется в честь Сергея Радонежского - "Сергиевское". В пояснительной записке к документу говорится, что новое название отразит исторические, культурные и иные особенности местности. Также в ЗакСе заявили, что сменили название по многочисленным обращениям жителей МО.

Глава округа Алексей Черезов отметил, что переименование поддержали не менее 10 тысяч жителей округа. Он также посетовал, что округ постоянно путают с одноименной партией, промзоной, метро и колбасным заводом.

Некоторые депутаты не поддерживали эту инициативу, так как в Петродворцовом районе есть поселок Сергиевка, с которым новый МО могут путать.

Ранее стало известно, что в Петербурге появились Банный переулок, Царицынский проезд и 43 новые улицы. Власти города дали названия безымянным переулкам и улицам. а также вернули исторические названия.