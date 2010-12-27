Депутаты ЗакСа позаботятся о всех заблудившихся грибниках России

Городской парламент Северной столицы хочет обратиться к министру энергетики Александру Новаку с предложением размещать на объектах электросетевого хозяйства указатели для заблудившихся в лесу.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга собираются предложить министру энергетики Александру Новаку инициативу, которая поможет заблудившимся в лесу. Парламентарии предлагают размещать на объектах электросетевого хозяйства по всей стране информационные указатели для помощи грибникам и отдыхающим.

Депутат Денис Четырбок отметил, что на поиски заблудившихся людей направляют силы МЧС, что повышает нагрузку. Люди не могут определить свое местоположение, что осложняет их поиск. А линии электропередач и просеки вдоль них могут стать хорошими ориентирами. Парламентарии предлагают установить на этих объектах информационные таблички о направлении и расстоянии до ближайшего населенного пункта или дороги. Это поможет грибникам сориентироваться и самостоятельно выйти из леса.

Петербургские депутаты отметили. Что каждый год в лесах пропадают десятки тысяч россиян, отправившись туда за грибами или ягодами. Идею обсудили на заседании Комитета по законодательству Законодательного собрания.