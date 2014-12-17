Грибники под Петербургом собирают лисички и боровики из-под снега

"Тихая охота" продолжается в начале ноября.

Первый снег не помешал любителям "тихой охоты" находить грибные места в лесах Ленобласти. Судя по фото в сообществе "Грибы и грибники СПб" ВКонтакте, урожай собирают прямо из-под снега.

Опытные грибники возвращаются домой с полными корзинами даже в начале ноября. В основном они находят трубчатые грибы (лисички, ежовики), но некоторым счастливцам встретились и боровики.

Пользователи придумали поднему урожаю красивое название - "стеклянные грибы". Они действительно очень хрупкие и могут разбиться при падении.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябре петербуржцы продолжают собирать полные корзины грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Олег Терентьев, Наталья Бихлер, Галина Булгакова)