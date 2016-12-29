Любитель пьяной езды из Петербурга заплатил 200 тысяч рублей

Житель города заплатил внушительных штраф за пьяную езду, так как его поймали на вождении без прав и в пьяном состоянии.

Судебные приставы убедили оплатить большой штраф водителя-нарушителя. Мужчина расстался с 200 тысячами из-за нарушения сразу нескольких правил дорожного движения. После общения с сотрудниками ФССП.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что водитель ездил за рулем пьяным. Служители закона действовали по инструкции, чтобы составить протокол на нарушителя. Тут-то и открылась неожиданная деталь: мужчина ездил без водительских прав. Кроме того оказалось, что удостоверения он лишился за аналогичное нарушение – пьяную езду.

На суде автовладелец признал свою вину. Но повторное нарушение требовало суровых мер, поэтому ему выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, к его трехгодичному лишению прав добавили еще полтора года.

Сегодня утром ДТП на проспекте Пятилеток унесло жизнь пешехода. По сообщению УГИБДД, погибший переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Устанавливаются подробности аварии.