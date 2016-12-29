ДТП на проспекте Пятилеток унесло жизнь пешехода

Свидетели сообщают, что на проспекте Пятилеток произошла авария с участием пешехода. От полученных травм пострадавших скончался.

Четверг, 26 января, начался в Северной столице со смертельного ДТП. Около девяти утра напротив дома 8 по проспекту Пятилеток Hyundai Solaris сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Далеко от пешеходного перехода. Водитель, скорее всего, не ожидал увидеть человека на этом участке дороги и не смог быстро сориентироваться.

Сообщается, что мужчина получил серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте. На вид пешеходу около 60 лет. Информации о его личности пока нет.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали. Что по факту аварии проходится проверка.

Сегодня ночью на Софийской улице машины провалились под асфальт из-за прорыва трубы. Из поврежденной трубы вытекала вода, которая подмыла грунт под асфальтом. В результате образовалась яма, в которую и угодил автомобиль. Кроме того, улицу заволокло густым туманом. А подоспевшие аварийщики перекрыли движение на участке.