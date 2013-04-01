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Штормовое предупреждение: за пять дней до Нового года в Петербурге идет дождь и дует ветер

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Синоптики предупредили о сильнейшем ветре в Петербурге в понедельник

В Петербурге днем в понедельник ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков.

«26 декабря в Санкт-Петербурге днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-17 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Гидрометцентра, прогнозируется дождь. Температура воздуха составит плюс 3-5 градусов.

Напомним, предварительные прогнозы синоптиков, касающиеся Нового года, также говорят о том, что будет тепло и сыро. По словам сотрудников ведомства, в новогоднюю ночь в Петербурге и пригородах будет идти мокрый снег вперемежку с дождем.

Видео: из архива

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Категории: Новости СПб

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