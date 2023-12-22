Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре в пятницу

Ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Сегодня, 19 апреля, в Ленобласти обещают сильный ветер. Порывы усилятся до 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Днем в большинстве районов ожидается сильный снег, метель, гололед. Жителей Ленинградской области призвали обходить шаткие строения, рекламные щиты. Людей попросили не укрываться от снега и дождя под деревьями. Не стоит парковать автомобили под линиями электропередач, лучше оставить машину вдали от деревьев и шатких конструкций. Во время ветра нужно закрыть окна в доме. На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию и не нарушать правила дорожного движения.

По возможности оставайтесь дома. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

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Фото: Piter.tv