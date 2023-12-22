"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге 19 и 20 апреля

Ожидаются сильный ветер, метель и снег.

В Петербурге 19 и 20 апреля объявили "желтый" уровень опасности из-за снега, метели и ветра. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 11:00 пятницы до 03:00 субботы на территории города на Неве испортятся погодные условия. Порывы ветра местами могут достигать 15-17 м/с. Кроме того, завтра с 13:00 до 00:00 20 апреля в отдельных районах Петербурга ожидаются метель и сильный снег.

Пешеходов и водителей в городской администрации попросили проявлять особую осторожность.

Ранее о зимней погоде в ближайшие два дня предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: Piter.TV