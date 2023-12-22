Из-за сильного ветра в Петербурге 11 и 12 апреля объявлен "желтый" уровень опасности

Порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

Жителей Петербурга в пресс-службе Смольного предупредили о сильном ветре 11 и 12 апреля, из-за которого в четверг и пятницу введен "желтый" уровень погодной опасности.

По информации Рocгидрометцeнтрa, сегодня до 21:00 и завтра с 05:00 до 16:00 порывы ветра в городе могут достигать 15-20 м/с. В связи с этим пешеходов и водителей попросили проявлять особую осторожность.

Ранее о сильном ветре рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. Там уточнили, что скорость ветра 11 апреля будет 17-20 м/с.

Фото: Piter.TV