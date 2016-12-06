За "минирование" Сенной площади восьмиклассник попал под уголовное преследование

В отношении подростка возбудили уголовное дело о ложном минировании

20 июня сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка 15 лет, жителя Красного Села, который двадцатиминутный перерыв и переполох в работе «Сенной площади».

Gо версии следствия, ученик восьмого класса школы в Красном Селе накануне развлёк себя звонком на экстренный номер «112». Дежурных он анонимно предупредил, что на станции заложена бомба. Угрозу теракта отправились предотвращать полицейские, сотрудники Росгвардии и спасатели.

Инцидент произошел 19 июня 2017 года. Задержали подозреваемого спустя сутки.

Напомним, 3 апреля 2017 года в перегоне между "Сенной" и "Технологическим институтом" произошел теракт. Бомбу в вагоне петро взорвал террорист-смертник. Террорист и еще 15 человек погибли.

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