Учеников "Газпром школы" на Крестовском острове эвакуировали

По предварительным данным, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании здания.

Ученики и преподаватели школы "Газпрома" на Крестовском проспекте, 9, были эвакуированы 11 сентября в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании здания, пишет "Фонтанка".

На сайте учебного заведения нет соответствующих сведений. Проводится проверка.

Ранее подобный инцидент произошел в школе №1 в Мурино 1 сентября. На место происшествия прибыли спецслужбы, однако никаких взрывные устройства обнаружили.

Фото: пресс-служба "Газпром Школы"