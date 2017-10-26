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Учеников "Газпром школы" на Крестовском острове эвакуировали
Сегодня, 20:40
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Учеников "Газпром школы" на Крестовском острове эвакуировали

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По предварительным данным, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании здания.

Ученики и преподаватели школы "Газпрома" на Крестовском проспекте, 9, были эвакуированы 11 сентября в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По предварительным данным, в учреждение поступило анонимное сообщение о минировании здания, пишет "Фонтанка". 

На сайте учебного заведения нет соответствующих сведений. Проводится проверка.

Ранее подобный инцидент произошел в школе №1 в Мурино 1 сентября. На место происшествия прибыли спецслужбы, однако никаких взрывные устройства обнаружили.

Фото: пресс-служба "Газпром Школы"

Теги: газпром школа, звонок о минировании
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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