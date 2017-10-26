Видео из Новосибирска: Аэропорт "Толмачево" эвакуировали из-за "минирования"

В социальных сетях появилось видео с места событий от очевидцев.

Сегодня днем, 26 октября, Новосибирский аэропорт и автовокзал в Толмачево эвакуировали из-за поступившего звонка о заложенных бомбах.

С вокзала и аэропорта пассажиров и сотрудников вывели на улицу. Рейсы были задержаны. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов и проверили здания. Пассажиров одного из рейсов, находящихся на борту самолета, закрыли в самолете и не выпускали.

На данный момент мероприятия завершены. Взрывных устройств обнаружено не было. Автовокзал и аэропорт начали работать в штатном режиме.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что пассажиры с багажом стоят в отдалении от аэропорта. У аэропорта дежурили автомобили "скорой" помощи и правоохранительных органов.

Видео: ВК, Иван Харлей