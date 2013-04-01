Югра: воспитатель реабилитационного центра сломала руку ребенку - инвалиду

После того как воспитатель центра "Добрый волшебник" пыталась напоить ребенка с ограниченными возможностями кислородным коктейлем, у него оказалась сломана рука

Ужасный инцидент случился 4 мая 2016 года в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник".

Воспитатель этого центра Надежда Шанаева, пытаясь напоить ребенка кислородным коктейлем удерживала его за руки. После таких манипуляций у ребенка оказалась сломана рука.

По данному вопиющему факту было заведено уголовное дело, в ходе которого было допрошено более 130 человек, проведена проверка документации, проведены судебно - медицинские экспертизы и другие следственные мероприятия.

Собранные следственными органами СК РФ по ХМАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Надежде Шанаевой.

Суд вынес свой вердикт - 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

Ранее был вынесен приговор в отношении бывшей заведующей отделением дневного пребывания. Суд признал женщину виновной в халатности и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV