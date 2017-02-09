Появились новые видео шокирующего взрыва на АЭС во Франции

Жители Франции выкладывают в социальные сети все новые и новые кадры страшного взрыва на АЭС "Фламанвиль".

Сегодня утром, 9 февраля, во Франции произошел взрыв на крупной атомной электростанции "Фламанвиль". В социальных сетях уже появились видеоролики с места происшествия. Часть из них сняли сотрудники объединения, часть выложили в Сеть спасатели и полицейские. Канал YouTube News Brasil соединил самые эффектные видео в единый файл, который мы и предлагаем вниманию российских зрителей.

На фрагментах уникальных видео из Франции можно заметить, что в зоне взрыва ведутся активные спасательные работы. Пожарные тушат не только помещения, пострадавшие от огня, но и соседние здания. Удивительно, но в зоне ЧП до сих пор находятся гражданские транспортные средства. Впрочем, по официальным данным, пламя уже точно не распространится за зону локализации. Более того, эксперты уверяют, что взрыв не затронул объекты, работающие непосредственно с атомной энергией. А значит, экологическая и техногенная катастрофа не грозит Франции и всей центральной Европе.

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Заметим, что пострадавшие в ходе происшествия все-таки есть: 5 сотрудников АЭС получили легкие ожоги. По последним данным, взрыв произошел в машинном зале, который находится в полукилометре от ядерного реактора.

Видео: Youtube News Brasil