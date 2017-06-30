Возмутительное видео из Чили: Хирурги во время операции смотрели матч Кубка Конфедераций

Общественность всего Мира возмущена таким поведением врачей во время операции

На днях в интернете появилось видео из Чили, которое облетело всю планету и возмутило общественность.

На опубликованном коротеньком видео, которое кто-то снял во время операции, видно, что врачи оперируют пациента, а на стене в операционной висит телевизор, который транслирует матч Португалия - Чили с Кубка Конфедераций. Врачи с хирургическими инструментами отвлекаются на матч, полностью отворачиваясь от пациента. А остальные присутствующие в операционной и вовсе прыгают и ликуют от забитого гола.

В отношении бригады медиков начато расследование. Руководство клиники сообщили, что полностью осуждают такой поступок своих служащих и вообще нахождение телевизора в операционной. К слову сказать, операция прошла успешно, и пациент идет на поправку.

Видео: YouTube/rmfans.info