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Возмутительное видео из Чили: Хирурги во время операции смотрели матч Кубка Конфедераций

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Общественность всего Мира возмущена таким поведением врачей во время операции

 На днях в интернете появилось видео из Чили, которое облетело всю планету и возмутило общественность.

На опубликованном коротеньком видео, которое кто-то снял во время операции, видно, что врачи оперируют пациента, а на стене в операционной висит телевизор, который транслирует матч Португалия - Чили с Кубка Конфедераций. Врачи с хирургическими инструментами отвлекаются на матч, полностью отворачиваясь от пациента. А остальные присутствующие в операционной и вовсе прыгают и ликуют от забитого гола.

 

В отношении бригады медиков начато расследование. Руководство клиники сообщили, что полностью осуждают такой поступок своих служащих и вообще нахождение телевизора в операционной. К слову сказать, операция прошла успешно, и пациент идет на поправку.

Видео: YouTube/rmfans.info

 

Теги: беспредел , видео , врачи , кубок конфедераций , чили
Категории: Общество Спорт Происшествия Новости России Мировые новости Лента новостей

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