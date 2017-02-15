Молодой мужчина выжил после падения из окна гостиницы на Лермонтовском

В Мариинскую больницу от гостиницы на Лермонтовском проспекте доставили молодого человека с травмами после падения с высоты.

Ночью со вторника на среду, 15 февраля, около дома 43/1 на Лермонтовском проспекте нашли пострадавшего мужчину. 28-летний местный житель оказался на земле с травмами, совместимыми с падением с высоты. В 01.45 раненного отвезли в Мариинскую больницу.

Врачи диагностировали у жителя поселка Мурино перелом основания черепа и лобной кости, а также разрыв селезенки.

По предварительным данным, молодой человек упал в третьего этажа указанного дом. В здании расположена гостиница, а на третьем этаже находятся офисные помещения. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сегодня стало известно, что 11-летняя девочка чудом выжила после падения из окна. Малышка сорвалась с 14-го этажа в городе Кириши. Однако чудо сохранило ей жизнь. Она получила серьезные травмы. Врачам удалось стабилизировать ее состояние.