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В ресторане отеля "Азимут" заметили дым
Сегодня, 9:36
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В ресторане отеля "Азимут" заметили дым

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Из здания эвакуировали 15 человек.

В Петербурге заволокло дымом ресторан отеля "Азимут". Из заведения эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Причиной ЧП стал дым от подгоревшей еды. В результате случившегося никто не пострадал. 

Дым повалил с 18-го этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В МЧС подчеркнули, что пожара в ресторане не было. Сгорело только блюдо. 

Ранее мы писали, что в Кудрово во время пожара на Венской пострадал человек.

Фото: Pxhere

Теги: азимут, дым, ресторан отеля азимут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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