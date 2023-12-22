В ресторане отеля "Азимут" заметили дым

Из здания эвакуировали 15 человек.

В Петербурге заволокло дымом ресторан отеля "Азимут". Из заведения эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Причиной ЧП стал дым от подгоревшей еды. В результате случившегося никто не пострадал.

Дым повалил с 18-го этажа гостиницы "Азимут". Из ресторана эвакуированы 15 человек. Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В МЧС подчеркнули, что пожара в ресторане не было. Сгорело только блюдо.

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Фото: Pxhere