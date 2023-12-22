В Кудрово во время пожара на Венской пострадал человек

Пострадавший получил ожоги верхних дыхательных путей.

В ночь на четверг, 21 марта, во Всеволожском районе случился пожар. Инцидент произошел на Венской улице в Кудрово. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Леноблпожспас".

Пламя вспыхнуло в 16-этажном доме. На шестом этаже загорелась однокомнатная квартира. Пожарные вынесли из огня человека. Его передали медикам. Пострадавшего доставили во Всеволожскую ЦРБ. Известно, что он получил ожоги верхних дыхательных путей.

Также по незадымленной лестнице были эвакуированы десять жильцов. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv писали, что на Дальневосточном проспекте у трамвая загорелась крыша.

Фото: Piter.tv