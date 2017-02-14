11-летняя девочка чудом выжила после падения из окна

Ребенок выпал из окна, расположенного на 14 этаже дома в городе Кириши, но остался жив

Трагедия едва не произошла в Ленинградской области, городе Кириши. По предварительной информации, девочка упала из окна, расположенного на лестничной площадке жилого дома, на 14-м этаже. Ребенок оказался в глубоком сугробе, ее нашел дворник, который немедленно вызвал «скорую помощь». Девочка чудом выжила после падения с большой высоты, но получила серьезные травмы и была госпитализирована. На данный момент ее жизни ничто не угрожает, ей оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства падения ребенка из окна, опрашиваются свидетели. По некоторым данным, девочка проживала в соседнем доме, полиция пока не располагает информацией о том, что заставило ее отправиться в дом, рядом с которым ее нашли после падения с высоты.

Видео: Piter.tv