Полиция Петербурга поймала кладбищенских воров, снимавших медные оградки

Двое парней орудовали на кладбище Московского района и снимали с могил медные оградки. Всего им удалось разорить около 200 захоронений.

В четверг, 9 февраля, утром полиции удалось задержать двух кладбищенских воров. Молодых людей обвиняют в разграблении 200 могил. Они снимали медные ограды. При этом злоумышленники не особо заботились о сохранности памятников.

О пропаже ограждений в правоохранительные органы стали сообщать с начала февраля. И вот в четверг полицейские 51 отдела дежурили около кладбища и остановили «Жигули». Воры были настолько самоуверенными, что везли похищенные оградки прямо на крыше автомобиля. Также заборчики оказались в салоне легковушки. Воришки выбирали медные конструкции.

В салоне сидели двое молодых людей. Обоим злоумышленникам оказалось всего по 22 года. Они родились в Узбекистане, но сейчас имеют гражданство России. Сейчас молодые люди учатся в технических колледжах Петербурга. Похищенное они сдавали в пункт приема цветных металлов. Но не в этот раз: их отвезли в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с кражей.

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