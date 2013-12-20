В Петербурге перезахоронят бойцов Красной Армии

В этом году в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти" в Красносельском районе поисковый отряд «Рубеж-2» обнаружил останки 11 красноармейцев, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге действует 51 поисковый отряд, в которых задействовано 845 человек. С 1990 года поисковыми отрядами найдены останки более 30 тысяч солдат, установлено более 7 тысяч имен. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2021 году поисковым отрядом Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" в Санкт-Петербурге будут найдены останки 59 солдат, в 2022 году – останки 85 бойцов и командиров Красной Армии. Работы проводились в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах.

Торжественная церемония захоронения состоится 20 июля на воинском участке Старо-Пановского кладбища.

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