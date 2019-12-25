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На кладбище в Тихвине мужчина избил знакомого деревянной доской
Сегодня, 10:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На кладбище в Тихвине мужчина избил знакомого деревянной доской

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В Тихвинском районе Ленинградской области мужчины подрались на местном кладбище. Возбуждено уголовное дело.

Утром в пятницу, 7 июля, в дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил мужчина с различными травмами и переломами в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно Piter.TV, между пострадавшим и его знакомым произошел конфликт на почве неприязненных отношений на городском кладбище Тихвина. Ссора мужчин привела к драке, подозреваемый зачинщик бил пострадавшего деревянной доской.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, а пострадавшего поместили в травматологическое отделение. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее сообщалось, что в Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу.

Фото: прокуратура Петербурга

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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