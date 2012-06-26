У петербуржца украли икону Николая Чудотворца

Образ покровителя путешественников и неверующих похитили из квартиры в Красном Селе. Ничего кроме иконы из дома петербуржца не забрали.

Петербуржец обратился в полицию с заявлением о краже. По словам 63-летнего жителя Красного Села, из его квартиры украли довоенную икону Николая Чудотворца. О краже сообщили во вторник, 31 января. Неизвестные проникли в дом на Гражданской улице ночью. Примечательно, что ничего кроме образа святого злоумышленники не забрали. Скорее всего, преступление было задумано только ради иконы.

Стоимость пропавшего рукописного образа устанавливают специалисты. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются подробности, идет поиск подозреваемых.

Николай Чудотворец считается покровителем путешественников, неверующих, невинно осужденных и узников. Также его почитают девушки, стремящиеся выйти замуж.

В январе из коммуналки в Петербурге украли особо ценный пожарный шлем. Полиция смогла вычислить и задержать подозреваемого. А эксперты оценили стоимость украденной экипировки 1893 производства. Оказалось, что он представляет особую ценность. Его приблизительная стоимость составила 30 тысяч рублей.