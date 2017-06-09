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Юристы ЗакСа посчитали невозможным референдум по отзыву мандатов у депутатов

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Референдум по отзыву депутатских мандатов у шести парламентариев Законодательного собрания признали невозможным, так как на местных референдумах нельзя решать вопросы персонального состава органов власти.

Юридическое управление Законодательного собрания признало несоответствующими законодательству две заявки на референдумы в Северной столице. В том числе среди них был запрос на всенародное голосование о нескольких депутатах ЗакСа.

Вопрос референдума предполагал отзыв шести депутатов шестого созыва городского парламента. В списке были народные избранники от оппозиционных партий: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Юристы признали, что не местных референдумах нельзя решать вопросы о персональном составе органов госвласти.

Кроме того, референдум по идентификации личности при использовании интернета в Петербурге также признали невозможным. Такие темы не входят в компетенцию регионов и не могут быть вынесены на голосование.

Накануне Piter.tv сообщал, что петербуржцы требуют распустить парламент из-за решений по парку Малиновка и Исаакию.

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Теги: депутаты , закс , новости питера , новостис пб , референдум спб
Категории: Новости СПб

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