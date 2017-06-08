Петербуржцы требуют распустить парламент из-за решений по парку Малиновка и Исаакию

Активисты Северной столицы требуют распустить городской парламент из-за того, что его решения, по мнению авторов петиции, "антинародные".

Городские активисты Петербурга создали петицию, в которой требуют распустить парламент Северной столицы. В тексте документа говорится, что депутаты Законодательного собрания принимают антинародные решения.

– Не прошло и года с момента прошедших выборов, как новоизбранный состав Заксобрания, за исключением нескольких депутатов, показал свой антинародный настрой, – говорится в тексте, опубликованном на Change.org.

Активисты уверены, что парламентарии поддерживают решения, которые противоречат мнению сотен тысяч горожан. В качестве примера приводится вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Эту тему постоянно исключают из повестки дня ЗакСа. Также авторов петиции возмущают обсуждения по Парку 300-летия Петербурга, Удельному парку, Пулковской обсерватории.

Как отмечают активисты, последней каплей стало вчерашнее решение по парку Малиновка. Зеленую зону собираются отдать под застройку, несмотря на то, что жители выступают против этого уже около пяти лет.