Вооруженный бандит ограбил салон связи на 50 тысяч

Грабитель ворвался в салон "Евросети" на Лесном проспекте

На Лесном проспекте в Петербурге грабитель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в помещение салона сотовой связи и, угрожая физической расправой директору точки, потребовал передать ему всю выручку.

Молодой человек подчинился требованиям преступника, однако все-таки успел нажать кнопку вызова службы охраны. Как сообщается, сотрудники охранного предприятия прибыли на место происшествия спустя восемь минут после вызова, однако вооруженный грабитель успел скрыться с места преступления.

Отмечается, что в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, которые смогут помочь в поимке преступника.

Грабитель вынес из магазина всю имевшуюся выручку - пятьдесят тысяч рублей.

Видео: архив