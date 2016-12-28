Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 11:11
0
Moulin_
228
Код вставки плеера

Вооруженный бандит ограбил салон связи на 50 тысяч

0
 
 

Грабитель ворвался в салон "Евросети" на Лесном проспекте

На Лесном проспекте в Петербурге грабитель с предметом, похожим на пистолет, ворвался в помещение салона сотовой связи и, угрожая физической расправой директору точки, потребовал передать ему всю выручку.

Молодой человек подчинился требованиям преступника, однако все-таки успел нажать кнопку вызова службы охраны. Как сообщается, сотрудники охранного предприятия прибыли на место происшествия спустя восемь минут после вызова, однако вооруженный грабитель успел скрыться с места преступления.

Отмечается, что в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, которые смогут помочь в поимке преступника.

Грабитель вынес из магазина всю имевшуюся выручку - пятьдесят тысяч рублей.

Видео: архив

Теги: лесной проспект , ограбление , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5