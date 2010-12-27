Вокалистка "Ленинграда" Старшова уходит из группы

Певица была в составе группировки "Ленинград" чуть больше года.

Певица Василиса Старшова сообщила о своем уходе из группы "Ленинград". Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

"У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом", — написала певица.

Солистка "Ленинграда" не сообщила причину ухода и других подробностей. Она добавила, что ее поклонникам стоит в ближайшее время ждать от нее других проектов.

Старшова вошла в состав группировки "Ленинград" после ухода Алисы Вокс весной 2016 года. В прошлом месяце стало известно, что Василиса не сможет присутствовать на нескольких концертах группы из-за болезни. Она пропустила юбилейный концерт "Ленинграда", который прошел 13 июля в Москве.

Фото: tsargrad.tv