Водители с арматурой и травматом устроили потасовку на Богатырском

После небольшого столкновения, водитель одной из машин пошел на обидчика с арматурой в руке. Но тот не спасовал и вытащил травматический пистолет. До драки дело не дошло, Росгвардия скрутила нарушителей.

Очередное дорожное ЧП перешло в опасную потасовку в Северной столице в понедельник, 27 февраля. Около шести вечера на Богатырском проспекте не смогли разъехаться Isuzu и Mercedes. 41-летний владелец японской машины так расстроился, что решил отомстить второму участнику ДТП. Он взял арматуру и около дома 5 на указанной улице оторвал зеркало у немецкого автомобиля.

Второй водитель оказался не так прост и пасовать перед автохамом не собирался. 33-летний мужчина вышел на противника с травматическим пистолетом. К счастью, он лучше владел своими эмоциями и произвел только предупредительный выстрел.

Стычка привлекла внимание проезжающих мимо бойцов Росгвардии, сообщают в пресс-службе ведомства. Они тут же бросились к месту событий и скрутили водителей. Оружие у них забрали. Противников вместе отвезли в отделение полиции. Правоохранителям предстоит разобраться в конфликте. Решается вопрос об уголовном деле.