Водителей предупреждают о ночной гололедице в Петербурге

В Петербурге ждут майскую гололедицу.

Погода вновь подкидывает петербуржцам неприятные сюрпризы. Вслед за снегом, выпавшим на город 10 мая, нас ждет настоящая гололедица. Наледь на дорогах вернется в Санкт-Петербург уже этой ночью, 11 мая. Как предупреждают эксперты МЧС, после полуночи температура может опуститься до -1 градуса по Цельсию. С учетом осадков, выпавших на город днем, на асфальте наверняка образуется скользкая корочка льда.

В это время пешеходам рекомендуется осторожно передвигаться по улицам. В зоне риска оказываются и водители. В МЧС просят, чтобы автолюбители соблюдали скоростной режим и увеличили дистанцию между транспортными средствами. Правда, лед должен расстаять уже днем 11 мая. Синоптики обещают, что в городе установится погода в +6 - +8 градусов.