Синоптики Петербурга обещают майский снег и холод в среду

Прогноз погоды на первый послепраздничный день не внушает оптимизма: на 10 мая синоптики ожидают низкую температуру и осадки в виде снега и дождя.

Погода в Северной столице совсем не соответствует числам на календаре. Несмотря на 10 мая, в городе снова холодные и снежные дни. На среду синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Из собравшихся над городом туч пойдет местами дождь, а местами – снег. Но есть и хорошие новости: снегопады и ливни будут кратковременными.

При этом температура 10 мая тоже будет не самой приятной: от 5 до 7 градусов выше нуля. Но из-за осадков и ветра температура будет чувствоваться куда ниже. Ветер будет властвовать особенно сильно в приморский районах. По прогнозу он будет 4-9 метров в секунду.

При этом автомобилистам стоит быть осторожными, так как дороги скует гололед. МЧС предупреждает водителей и просит соблюдать осторожность. В частности, держать увеличенную дистанцию в потоке. Перед пешеходными переходами стоит тормозить заранее. Кроме того, в ведомстве советуют ездить со включенными противотуманными фонарями.

Ранее Piter.tv сообщал, что День Победы в Петербурге станет одним из самых холодных за последние 50 лет.

Видео: Instagram / anastasiya.ustsova