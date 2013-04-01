МЧС предупреждает о мокром снеге и гололедице в Петербурге

Из-за непогода на дорогах города может увеличиться число аварий. А порывы ветра угрожают обвалом ветром и конструкций.

Во вторник, 27 декабря, Северной столице угрожает ухудшение погоды. Синоптики обещают дождь, который перейдет в мокрый снег. Из-за непонятных осадков на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. При этом температура воздуха остается плюсовой от 1 до 3 градусов выше нуля.

Также не порадует петербуржцев и гостей города порывистый ветер. Местами он будет разгоняться до 5-10 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС по городу и области рекомендует соблюдать осторожность.

Автовладельцам советуют соблюдать дистанцию и внимательно следить за соседними машинами. Особенно на поворотах. Помня о скользких дорогах, стоит заранее тормозить перед пешеходными переходами. Особенно стоит соблюдать осторожность у нерегулируемых "зебр".

Декабрь, в отличие от ноября, стал очень теплым в Петербурге. Долгое время сохраняется температура выше нуля. Ранее стало известно, что в Новый год на Петербург обрушится мокрый снег с дождем. Точного прогноза на праздничную ночь пока нет, но, скорее всего, сохранится теплая температура и осадки.

Видео: Instagram