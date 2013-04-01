В Новый год на Петербург обрушится мокрый снег с дождем

Но точного прогноза на новогоднюю ночь еще нет, так как подробно об этом можно будет говорить только за пять дней до праздника.

Новый год петербуржцы будут праздновать в зимней сказке. Так как, по предварительным прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января в Северной столице будет снег. Правда, это будут не самые приятные осадки. Потому что мокрый снег будет чередоваться с дождем. А значит, все тротуары затянут лужи.

Но прогнозы на новогоднюю ночь пока лишь приблизительные. Подробный и точный прогноз появится только за пять дней до праздничной ночи. Сейчас только понятно, что на город влияют западные процессы и воздушные массы. Температура будет колебаться в районе нулевой отметки. Но не исключено, что будет понижение, передает "Фонтанка" со ссылкой на главного синоптика Александра Колесова.

Gismeteo на новогоднюю ночь обещает температуру около -1. А сервис "Яндекс. Погода" - +1.

Сейчас в Северной столице температура держится около нуля. Накануне обещали, что опасный ветер будет валить деревья в Петербург 22 декабря. По данным синоптиков, порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.