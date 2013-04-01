Опасный ветер будет валить деревья в Петербург 22 декабря

ГУ МЧС советует петербуржцам избегать опасных мест и выбирать парковку для своего автомобиля.

В Петербург возвращается безжалостный ветер. В четверг, 22 декабря, ураганный порывы будут валить деревья и рекламные щиты. Синоптики обещают усиление ветра до 12-14 метров в секунду. Дуть он будет на запад и юго-запад.

В управлении МЧС по городу и области напоминают жителям Северной столицы и гостям города о правилах безопасности. Пешеходам советуют избегать рекламных щитов, строительных лесов и других неустойчивых конструкций. Также стоит сохранять осторожность на открытых пространствах вроде мостов, набережных.

Автомобилистам советуют искать место для своих железных коней. Машины лучше всего поставить в крытый гараж. Если же такой возможности нет, то стоит выбрать место как можно дальше от деревьев и опасных конструкций.

Все окна и двери просят закрывать плотно. А на балконе закрепить все предметы, которые могут упасть.

В начале недели Петербург столкнулся с другой погодной аномалией. МЧС и синоптики обещали, что окутавший Петербург густой туман может рассеяться к вечеру.