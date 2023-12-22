В Ленобласти 26 марта ожидаются осадки и до +7 градусов

Ночью и утром местами туман.

Во вторник, 26 марта, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, на западе местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, при прояснениях местами -6...-8 градусов, днём +2...+7 гр., на юге местами до +10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

С середины недели по югу Ленинградской области уже можно рассчитывать на +10 градусов и даже выше, рассказал синоптик Александр Колесов.

Фото: unsplash; МЧС