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Во вторник в Петербурге будет тепло и пройдет дождь

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Воздух прогреется до +18, однако возможны кратковременные дожди

Во вторник, 23 мая 2017 года, синоптики пообещали петербуржцам теплую погоду, однако с возможностью кратковременных осадков. Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра, в течение дня воздух прогреется до +18 градусов. В Северной столице будет тепло и ясно.

Однако в городе сохраняется вероятность осадков – хотя и кратковременных. Синоптики обещают горожанам дождь еще с минувших выходных, однако пока дождя в Петербурге так и не было.

По прогнозу синоптиков, ветер подует с запада, северо-запада и будет умеренным. Атмосферное давление будет мало меняться. Температура воздуха днем - плюс 16 - плюс 18 градусов.

видео: архив 

 

Теги: погода , погода май , погода петербург , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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