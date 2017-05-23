Во вторник в Петербурге будет тепло и пройдет дождь

Во вторник, 23 мая 2017 года, синоптики пообещали петербуржцам теплую погоду, однако с возможностью кратковременных осадков. Как сообщили в пресс-службе Гидрометцентра, в течение дня воздух прогреется до +18 градусов. В Северной столице будет тепло и ясно.
Однако в городе сохраняется вероятность осадков – хотя и кратковременных. Синоптики обещают горожанам дождь еще с минувших выходных, однако пока дождя в Петербурге так и не было.
По прогнозу синоптиков, ветер подует с запада, северо-запада и будет умеренным. Атмосферное давление будет мало меняться. Температура воздуха днем - плюс 16 - плюс 18 градусов.
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