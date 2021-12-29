Вихрь "Надя" навестил Петербург

Он принес в Северную столицу метели и ветер.

Сегодня, 30 января, погода в Петербурге окажется под влиянием североатлантического циклона "Надя". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Вихрь принес в город большое количество осадков в виде снега, вьюгу и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха останется выше нормы. Столбики термометров покажут -1...-3 градусов. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Снегопады будут "радовать" коммунальщиков до вторника. В среду осадков быть не должно.

Ранее на Piter.tv сообщили, какую погоду ждать петербуржцам в первую неделю февраля.

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