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Вихрь "Надя" навестил Петербург
Сегодня, 9:03
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Вихрь "Надя" навестил Петербург

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Он принес в Северную столицу метели и ветер.

Сегодня, 30 января, погода в Петербурге окажется под влиянием североатлантического циклона "Надя". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Вихрь принес в город большое количество осадков в виде снега, вьюгу и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха останется выше нормы. Столбики термометров покажут -1...-3 градусов. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Снегопады будут "радовать" коммунальщиков до вторника. В среду осадков быть не должно. 

Ранее на Piter.tv сообщили,  какую погоду ждать петербуржцам в первую неделю февраля.

Фото: Pexels

Теги: вихрь надя, погода петербург, природа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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