Стало известно, какую погоду ждать петербуржцам в первую неделю февраля

В городе обещают снегопад и минусовую температуру.

Следующая неделя в Северной столице будет снежной и прохладной. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич "Невским Новостям" в субботу, 29 января.

Североатлантический циклон принесет в Петербург небольшой снег и ветер. К среде погода станет "мягкой", снегопада уже не будет, ветра тоже. Температура воздуха в начале недели опустится до -1...-4 градусов. В четверг в городе на Неве похолодает до -10 градусов. Ночью ударят морозы, столбики термометров покажут -15 градусов.

В Смольном пообещали максимально очистить дворы Петербурга от снега. Петербуржцам напомнили о гололедице в Петербурге 29 января. В МЧС по региону предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 30 января. Синоптики обещают снегопад и гололед. В связи с чем был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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