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Ужасающие новости из Петербурга: в частном доме заживо сгорел мужчина

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Во Всеволожском районе петербуржец оказался в огненном плену. Спастись местному жителю не удалось. На пепелище пожарные обнаружили его останки.

В минувший вторник, 4 июля, житель Петербурга заживо сгорел на даче. Инцидент произошел около двух часов ночи во Всеволожском районе на 1-ой линии в садоводстве "Дружба".

Предположительно, загорелся частный дом. На место в срочном порядке выехали спасатели. Потушив пламя, они начали осматривать дом. В результате ими был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Уже известно, что погибшим оказался 41-летний безработный петербуржец. По какой причине случился пожар, предстоит выяснить экспертам.

Ранее Piter.TV сообщал, что произошла трагедия в Петербурге: труп годовалой девочки нашли в квартире на Будапештской.

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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