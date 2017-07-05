Трагедия в Петербурге: труп годовалой девочки нашли в квартире на Будапештской

Во Фрунзенском районе мать обнаружила бездыханное тело собственной дочери. Шокированная находкой женщина обратилась за помощью в спасательные службы.

В минувший вторник, 4 июля, в одной из квартир Петербурга нашли труп годовалой девочки. По всей видимости, инцидент произошел около десяти часов утра в доме на Будапештской. Бездыханное тело малышки обнаружила 25-летня мать. Шокированная своей находкой женщина незамедлительно вызвала спасательные службы. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели труп. Насильственных следов смерти на теле погибшей они не обнаружили.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Останки девочки направлены в морг для дальнейшего обследование. В ближайшем будущем экспертам предстоит установаить истинную причину смерти.

Ранее Piter.TV сообщал, что гниющий труп пожилой петербурженки нашли в Невском районе.