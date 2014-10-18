В Мурманской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с автобетоносмесителем

В аварии погибли четыре человека.

На территории Мурманской области правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП с автобетоносмесителем. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-слцжбы регионального управления МВД. Известно, что около 09 часов 45 минут утра 14 сентября в районе 1412 километра федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Кольском районе зафиксирована авария. По предварительным сведениям, водитель на отечественной машине Lada Priora совершил обгон в зоне действия дорожного знака, запрещающего данный манёвр. После чего автомобилист выехал на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с автобетоносмесителем. Жертвами трагедии стали четверо человек, среди которых малолетний ребёнок. Все они находились в салоне легковушки.

В ДТП на трассе "Скандинавия" скончалась пассажирка BMW.

Фото и видео: МВД Медиа