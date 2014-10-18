В ДТП на трассе "Скандинавия" скончалась пассажирка BMW

Находившийся в детском удерживающем устройстве на заднем сидении ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают детали смертельного ДТП на трассе "Скандинавия", которое произошло утром 14 сентября. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 67-м километре автодороги "Скандинавия" в районе посёлка Огоньки Выборгского района 14 сентября в 10:30 33-летний водитель BMW не справился с управлением, совершил наезд на препятствия с последующим съездом с кювет.

В результате ДТП водитель госпитализирован, 39-летняя женщина скончалась на месте аварии. Находившийся в детском удерживающем устройстве на заднем сидении ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Недавно стало известно, что четыре велосипедистки, пострадавшие в результате ДТП на трассе "Скандинавия", готовятся к выписке из стационара.

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Фото: МВД