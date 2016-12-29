Грабитель расправился со своей жертвой при помощи бутылки из-под шампанского во Всеволожске

Жительница Ленобласти попала в реанимацию с тяжелейшими травмами. В подъезде на нее напал мужчина: он избил женщину, а затем украл у нее сумку с документами.

Накануне, 18 января, около 21.30 во Всеволожске неизвестный избил и ограбил 36-летнюю местную жительницу. Он напал на свою жертву в подъезде дома на Александровской улице, 79/2. В руках у злоумышленника была бутылка из-под шампанского. Он несколько раз ударил беззащитную женщину по голове, после чего выхватил сумку, в которой находились документы на машину Audi A1, кошелек с деньгами и банковские карты. Затем грабитель скрылся в неизвестном направлении.

Позже местные жители обнаружили тело женщины. Они вызвали спасательные службы. В районе 22.16 потерпевшую с тяжелейшими травмами госпитализировали в больницу. В данный момент женщина находится в реанимации. У нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Около половины двенадцатого вечера представители больницы сообщили правоохранительным органам о случившемся. В данный момент выясняют детали ограбления. Известно, что злоумышленнику на вид 30 – 35 лет, он невысокого роста: 160 – 165 см.

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