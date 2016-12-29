Молодая девушка утонула в бассейне элитного фитнес-клуба Тюмени

Тело клиентки обнаружили сотрудники центра. Врачам не удалось спасти жизнь девушки.

Накануне вечером, 18 января, в элитном тюменском фитнес-клубе погибла молодая девушка. Она утонула в бассейне центра. Бездыханное тело в 19. 23 нашли сотрудники комплекса. Они вытащили девушку из воды и вызвали спасательные службы. Через семь минут на место происшествия приехали медики. Несколько бригад врачей пытались реанимировать девушку больше часа, однако не смогли спасти ей жизнь. Посетительница бассейна скончалась.

В данный момент устанавливают детали трагедии. В ближайшем будущем станет известно, из-за чего погибла молодая девушка. Уже назначены судмедэкспертизы. При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, и что послужило причиной, предстоит выяснить следователям.

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Видео: youtube, Юлия Дементьева