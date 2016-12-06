Во Франции известную фитнес-блогера убило сифоном для взбивания сливок

При взбивании сливок взорвался сифон и ударил модель в грудь

Известная французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер погибла в результате несчастного случая при приготовлении десерта.

Родственники погибшей модели сообщили подписчикам и поклонникам о трагическом происшествии, которое произошло с Ребеккой. Девушка взбивала сливки сифоном, и аппарат взорвался у нее в руках. Удар частиц пришелся девушке в грудь. Модель скончалась от остановки сердца.

Подобюные случаи с сифонами не редкое явление. В СМИ сообщают, что сифоны именно этой серии были сняты с производства из-за их частых взрывов. Но некоторые образцы продолжают свою жизнь в домах, представляя угрозу жизни и здоровью владельцам.

33-летняя Ребекка Бургер была одной из самых известных фитнес-блогеров. На ее аккаунты в социальных сетях были подписаны сотни тысяч человек.

Фидео и фото: Instagram/rebeccablikes