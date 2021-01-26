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В Париже в результате нападения с ножом погиб один человек

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Еще один человек получил ранение.

В Париже в результате нападения с ножом погиб один человек. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс".

Инцидент произошел вечером 2 декабря в центре города. По данным агенства, злоумышленник устроил нападение на туристов, выкрикивая "Аллах Акбар". В результате его действий погиб один человек. Еще один получил ранение.

Нападавшего задержала полиция. Отмечается, что мужчина родом из Франции и является приверженным радикальному исламизму. Также у него были психические расстройства.

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Видео: Telegram / SHOT

Теги: жертвы, нападение, париж, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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