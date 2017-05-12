"Твин Пикс": в сети появился очередной тизер третьего сезона

Создатели культового американского сериала вновь заинтриговали фанатов: на этот раз они опубликовали новый тизер с Купером, Коулом и Розенфельдом.

В минувший четверг, 11 мая, на одном из youtube-каналов появился очередной тизер-трейлер к предстоящему сериалу "Твин Пикс". Создатели ленты вновь удивили поклонников: на этот раз появлением Купера, Коула и Розенфилда. Кроме того, видео сопровождалось интригующей подписью: "Это снова происходит ". Надо сказать, что за сутки его посмотрели уже 115 тысяч человек.

В третьем сезоне "Твин Пикс" события будут разворачиваться в настоящем времени. В основе сюжета – история двадцатипятилетней давности: загадочное убийство школьницы Лоры Палмер, которое потрясло всех жителей маленького городка на границе с Канадой. Полвека назад детективы нашли убийцу, сорвав маски с дружелюбных жителей Твин Пикс. Но вот в чем вопрос: того ли преступника они взяли?

Судя по кадрам, в новых эпизодах сериала зрители вновь встретятся с Дейлом Купером в исполнении Кайла МакЛахлена, с Гордоном Коулом, которого сыграл сам режиссер сериала Дэвид Линч и с Альбертом Розенфилдом в лице Мигеля Феррера. Последний, к сожалению, скончался в январе 2017 года. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Кстати, премьера нового "Твин Пикс" запланирована на 21 мая.

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Видео: youtube, Twin Peaks