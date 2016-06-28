Новые "Люди Икс": в сети появился первый трейлер к сериалу "Одаренные"

Создатели предстоящей картины заинтриговали фанатов франшизы о людях со сверхспособностями, опубликовав в интернете первый трейлер к сериалу "Одаренные". За сутки ролик оценили более 11,2 миллионов человек.

В минувшие выходные на официальном youtube-канале киностудии "Fox" появился первый трейлер к предстоящему сериалу о мутантах "Одаренные". Лента основана на франшизе "Люди Икс". Ради новой картины объединились два голливудских гиганта: киностудии "Marvel" и "20th Century Fox". Надо сказать, что за сутки ролик посмотрели более 11, 2 миллионов человек. Известно, что премьера "Одаренных" запланирована на осень 2017 года.

В основе сюжета история обычных родителей, чьи дети обладают необычными способностями. Во избежание проблем, семья, в которой живут двое мутантов, вынуждена скрываться от правительства. В какой-то момент все четверо присоединяются к организации, поддерживающей людей со сверхспособностями.

Режиссером сериала выступил создатель таких картин, как "Люди Икс", "Люди Икс 2" и "Люди Икс: Апокалипсис", Брайан Сингер.

Ранее мы сообщали, что в сети появился второй жуткий тизер-трейлер фильма по Кингу "Оно".

Видео: youtube, FOX