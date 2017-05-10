"Оно": в сети появился второй жуткий тизер-трейлер фильма по Кингу

Создатели предстоящей картины вновь заинтриговали поклонников культового писателя: они опубликовали очередной ужасающий тизер-трейлер к ленте "Оно". За несколько дней ролик посмотрели почти 3,3 миллиона человек.

В минувшее воскресенье, 7 мая, на одном из youtube-каналов появился новый тизер-трейлер к предстоящему фильму по Стивену Кингу "Оно". За несколько дней жуткий ролик посмотрели почти 3,3 миллиона человек. Известно, что мировая премьера хоррора запланирована на 7 сентября. В российский прокат лента выйдет в тот же день.

В основе сюжета одноименный роман культового американского писателя Стивена Кинга. Естественно, в ленте 2017 года история не шибко будет отличаться от книжной. Разве что действия развернуться в 1989 году, а не в конце 50-х.

В маленьком городке Дерри, расположенном в штате Мэн, начали пропадать дети. Однажды школьники, состоящие в "Клубе неудачников", пытаются расследовать данные исчезновения. Но они еще не знают, что им предстоит встреча с жутким клоуном Пеннивайзом.

Смогут ли создатели ремейка повергнуть в страх зрителей, узнаем через полгода.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер фильма по Стивену Кингу "Мгла".



Видео: youtube, KinoCheck International