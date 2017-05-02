"Карточный домик" 5 сезон: в сети появился новый тизер-трейлер

Создатели культового сериала в очередной раз заинтриговали поклонников "Карточного домика": они опубликовали новый тизер-трейлер, который за сутки посмотрели почти 850 тысяч человек.

В минувший понедельник, 1 мая, на одном из youtube-каналов появился новый тизер-трейлер предстоящего 5 сезона сериала "Карточный домик". Менее чем за сутки ролик посмотрели уже 850 тысяч человек. Премьера ленты запланирована на 30 мая. Вероятно, российские фанаты "Карточного домика" смогут увидеть новые эпизоды полюбившегося сериала на день позже.

В 5 сезоне поклонников ленты вновь ждут политические интриги. Судя по трейлеру, Френсис Андервуд, в исполнении несравненного Кевина Спейси, намерен еще долгие годы быть "кукловодом" в Белом доме. С экранов он перечисляет года, в которых будут проходить выборы, начиная с 2016 года и заканчивая 2036.

Ранее мы сообщали, что в сети появился долгожданный трейлер мультфильма "Тачки – 3".

Видео: youtube, Netflix US & Canada